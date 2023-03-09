Здоровье 09 марта 2023, 10:46 Врач Разаренова рассказала, какие продукты помогают сжигать жир Врач Разаренова: базилик, розмарин, мед, льняное семя относятся к категории термоджеников Unsplash

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Врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что в природе существует множество натуральных веществ, которые ускоряют метаболизм. В рационе человека таких продуктов предостаточно.

Перец, кофеин и цедру цитрусовых можно отнести к жиросжигающим продуктам.

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«Имбирь, корица, кумин, горчица, чеснок, укроп, петрушка, базилик, розмарин, мед, льняное семя также относятся к категории термоджеников», — сказала Разаренова.

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Врач отметила, что людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ, следует осторожно относиться к термодженикам. Такая пища, напротив, вместо пользы может негативно отразиться на желудке и кишечнике.

Пациентам с ОРВИ можно активно пить напитки с имбирем, медом и лимоном. За счет выделение пота температура тела начнет снижаться, если она была повышена из-за болезни, резюмировала терапевт.