Здоровье 05 июля 2023, 17:45 Врач Ратникова призвала россиян не прикладывать подорожник к ране

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Остатки почвы на подорожнике могут быть потенциальным источником инфекции, поэтому не стоит прикладывать его к ранам. Об этом сообщила врач Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, среди таких инфекций особенно опасным считается столбняк, болезнь характеризуется поражением нервной системы. Фактором его развития в основном является травматизм.

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Врач отметила, что инкубационный период инфекционного заболевания длится около двух недель.