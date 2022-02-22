Врач рассказала, в каком возрасте лучше всего заводить детей

Женщине стоит задуматься о рождении ребенка в период с 20 до 25 лет. Этот возраст является самым благоприятным с физиологической точки зрения. Таким мнением поделилась врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. Об этом сообщили «Известия».

Специалист подчеркнула, что в данном возрасте человек находится в расцвете своих сил. При этом гормональный фон также является наиболее благоприятным, так как в организме женщины присутствует большой резерв яйцеклеток. При этом имеющиеся вредные привычки в этот период еще не успевают нанести большой ущерб организму.

«Нередко бывает так, что первая и даже вторая беременность в возрасте до 25 лет проходит без осложнений, а при планировании последующей беременности в возрасте особенно выше 35 лет возникает ряд проблем, при обследовании выявляются различные генетические, в том числе тромбофилические, нарушения, которые до этого очень удачно были „скрыты“ возрастом», — разъяснила Фисюк.