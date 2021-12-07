Врач рассказала, сколько сыра можно съедать в день без вреда для здоровья

Многие люди с радостью используют сыр в своем рационе. И не зря, он является крайне полезным продуктом. Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева рассказала, как правильно и в каких количествах лучше всего есть сыр. Об этом сообщила «Москва 24».

Сыр содержит большое количество белка, кальция, витаминов и аминокислот. Однако злоупотреблять этим продуктом все же не стоит. Избыточное поедание сыра может привести к повышению холестерина и набору лишнего веса. Кроме того, может возникнуть обострение грибковой инфекции, передали Nation News.

«Допустимо съедать 20–30 граммов сыра, если он идет как добавка к основному блюду, и не более 50 граммов, если это отдельный перекус», — пояснила Фазлыева.

Специалист подчеркнула также, что большое внимание стоит уделять составу сыра. Он не должен содержать нитрат натрия, пальмовое масло и растительный жир. Эти добавки крайне негативно влияют на здоровье людей.