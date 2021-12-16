Врач рассказала, с помощью каких продуктов можно очистить кишечник
Диетолог Фус рассказала, что семена льна благоприятно влияют на кишечник
Диетолог Светлана Фус рассказала, что семена льна крайне полезны для организма человека. Пищевые волокна, которые находятся в их составе, тщательно очищают кишечник. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram-аккаунт врача.
Эти растения обладают большим количеством фитоэстрогена. Эти фенольные соединения с антиоксидантной активностью способны защищать организм женщины от новообразований.
«В льняном семени много полезного. В первую очередь это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости», — отметила эксперт.
Также семена льна благоприятно влияют и на уровень холестерина. Они содержат обилие жирных кислот Омега-3.
Однако злоупотреблять данным продуктом все же не стоит. Суточная доза семян льна должна быть не выше одной-двух столовых ложек.
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