Врач рассказала, с помощью каких продуктов можно очистить кишечник

Диетолог Светлана Фус рассказала, что семена льна крайне полезны для организма человека. Пищевые волокна, которые находятся в их составе, тщательно очищают кишечник. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram-аккаунт врача.

Эти растения обладают большим количеством фитоэстрогена. Эти фенольные соединения с антиоксидантной активностью способны защищать организм женщины от новообразований.

«В льняном семени много полезного. В первую очередь это источник пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник, стимулируют его перистальтику и создают ощущение сытости», — отметила эксперт.

Также семена льна благоприятно влияют и на уровень холестерина. Они содержат обилие жирных кислот Омега-3.

Однако злоупотреблять данным продуктом все же не стоит. Суточная доза семян льна должна быть не выше одной-двух столовых ложек.

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