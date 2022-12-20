Здоровье 20 декабря 2022, 18:22 Врач рассказала, почему стоит воздержаться от употребления салата оливье Врач Эльмира Ибрагимова: крабовый салат и оливье не стоит есть из-за вредного майонеза

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Совсем скоро новогодние столы заполнятся традиционными праздничными салатами. О вреде всеми любимых оливье, крабового и селедки под шубой рассказала врач-диетолог Эльмира Ибрагимова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, все эти салаты заправляются майонезом, который содержит большое количество калорий и вредных для организма трансжиров.

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Лучше всего в новогоднюю ночь отдать предпочтение сырам и овощным салатам.

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