20 декабря 2022, 18:22
Врач рассказала, почему стоит воздержаться от употребления салата оливье
Врач Эльмира Ибрагимова: крабовый салат и оливье не стоит есть из-за вредного майонеза
Совсем скоро новогодние столы заполнятся традиционными праздничными салатами. О вреде всеми любимых оливье, крабового и селедки под шубой рассказала врач-диетолог Эльмира Ибрагимова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, все эти салаты заправляются майонезом, который содержит большое количество калорий и вредных для организма трансжиров.
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Лучше всего в новогоднюю ночь отдать предпочтение сырам и овощным салатам.
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