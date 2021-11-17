Врач рассказала, почему мужчины боятся присутствовать на родах

Российские женщины отметили, что мужчины не особо вовлечены в в беременность. Врач-гинеколог Юлиана Абаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, почему так происходит.

В среднем женщины отметили, что их мужья вовлечены в беременность лишь на 3,9 балла из пяти. Такой показатель ниже среднего показателя по Африке. Среднемировая оценка составляет 4,1 балла. Самые высокие показатели Азии и Северной Америке — 4,2 балла. Это стало известно из исследований сервиса для беременных и членов их семей AMMA Pregnancy Tracker.

Абаева подчеркнула, что на партнерские роды в России соглашается лишь 10% пар.

«Есть пары, которые весьма осознанно относятся к беременности и родам, готовятся, посещают курсы и так далее. Мужчина в таком случае может быть полезен в качестве помощника», — отметила эксперт.

Однако она заявила, что большинство мужчин отказываются от партнерских родов из-за страха крови и каких-то других физиологических проявлений. Некоторые мужчины предполагают, что после партнерских родов в паре ухудшится интимная жизнь.

«Также существуют неуверенность и страх, которые основываются на понимании своей бесполезности в родах… В доковидные времена партнерских родов было не более десяти %. Сейчас, я думаю, и того меньше», — подчеркнула специалист.