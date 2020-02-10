Врач рассказала, почему «галстукам» нельзя сидеть нога на ногу
Терапевт Надежда Верхотурова рассказала «Вечерней Москве», почему офисным работникам не рекомендуется сидеть нога на ногу. Чтобы избежать появления проблем с позвоночником, в частности осаночного сколиоза, необходимо придерживаться «правила 90».
«Правило 90» гласит, что между туловищем и передней поверхностью бедра должен сохраняться угол в 90 градусов. Это также касается коленных суставов и стоп.
От неправильной позы за столом страдает не только спина, но и сосудистая стенка, замедляется ток крови. Происходит это из-за позы «нога на ногу». Это влечет за собой варикозное расширение вен. Со временем образовываются тромбы.
Даже если вы сидите в правильной позе, не забывайте двигаться каждые 45 минут.