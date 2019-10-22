Врач рассказала, почему для детей смертельно опасен аспирин

Врач объяснила, что противопоказание касается детей до 12 лет. Она объяснила это риском развития синдрома Рея. Он может развиться из-за сочетания ацетилсалициловой кислоты в составе аспирина и вирусной инфекции. Такое осложнение смертельно опасно.

«При синдроме Рея повреждается печень. Причем это повреждение необычно протекает. И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее», — рассказала Ярцева.

Отдельно иммунолог подчеркнула, что при использовании не по назначению любое лекарство может нанести вред организму независимо от возраста.

Также Ирина Ярцева опровергла расхожий слух о том, что аспирин помогает приглушить похмельный синдром, и предостерегла от подобных методов лечения: «Он усиливает токсическое действие, поскольку этот препарат влияет еще и на печень».