  • Врач рассказала, почему для детей смертельно опасен аспирин

    22 октября 2019, 17:14

    Ирина Нагайникова

    Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что прием аспирина противопоказан детям при любых заболеваниях, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Врач объяснила, что противопоказание касается детей до 12 лет. Она объяснила это риском развития синдрома Рея. Он может развиться из-за сочетания ацетилсалициловой кислоты в составе аспирина и вирусной инфекции. Такое осложнение смертельно опасно.

    «При синдроме Рея повреждается печень. Причем это повреждение необычно протекает. И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее», — рассказала Ярцева.

    Отдельно иммунолог подчеркнула, что при использовании не по назначению любое лекарство может нанести вред организму независимо от возраста.

    Также Ирина Ярцева опровергла расхожий слух о том, что аспирин помогает приглушить похмельный синдром, и предостерегла от подобных методов лечения: «Он усиливает токсическое действие, поскольку этот препарат влияет еще и на печень».