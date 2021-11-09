Врач рассказала, опасно ли не носить колготки в мороз

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала, что отказ от колготок зимой не опасен для женского здоровья, передала «Говорит Москва».

«Мы понимаем, что все инфекции, которые развиваются, — это инфекции, передающиеся половым путем. Да, может быть активация какой-то флоры на фоне переохлаждения, но самое главное правило — что человеку должно быть комфортно», — отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что одежда не сказывается негативно на здоровье. Однако если человек мерзнет и намеренно продолжает ходить в «холодной» одежде, то стоит пересмотреть подход к своему стилю, передали «Известия».

Кроме того, на теплообмен влияет и вес человека. Худые люди гораздо быстрее замерзают. При этом люди, страдающие от лишнего веса, «совсем по-другому чувствуют температуру».

Ранее кинолог Типикина рассказала, как приучить собаку к зимней одежде. По ее словам, во время примерки не стоит смеяться над домашним животным. Такое поведение может обидеть собаку и вызвать негативный ассоциативный ряд.