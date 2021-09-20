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    20 сентября 2021, 14:22

    Врач рассказал, опасна ли вибрация телефона

    Полина Гребенщикова

    Медицинский аналитик Полина Козлова в разговоре с «Газетой.ru» оценила опасность, исходящую от вибраций телефона. По ее словам, большого вреда вибрация нанести не может.

    Врач рассказал, опасна ли вибрация телефона

    «В медицине действительно существует так называемая „вибрационная болезнь“, являющаяся областью исследования врачей-профпатологов», — рассказала медик.

    Козлова добавила, что болезнь может коснуться людей, которые подвергаются воздействию вибрации на протяжении нескольких лет, причем гораздо более мощной, чем вибрация смартфона. Эта болезнь проявляется в нарушениях работы опорно-двигательного аппарата, сердечной и нервной систем.

    «На мой взгляд, не стоит опасаться вреда данного явления от своего смартфона. Однако, если человека оно сильно беспокоит, такой режим всегда можно отключить» — сказала специалист.

    Что касается излучения, источаемого телефоном, его вред для организма не доказан, однако на всякий случай лучше не держать телефон возле головы.