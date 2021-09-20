Врач рассказал, опасна ли вибрация телефона

Медицинский аналитик Полина Козлова в разговоре с «Газетой.ru» оценила опасность, исходящую от вибраций телефона. По ее словам, большого вреда вибрация нанести не может.

«В медицине действительно существует так называемая „вибрационная болезнь“, являющаяся областью исследования врачей-профпатологов», — рассказала медик.

Козлова добавила, что болезнь может коснуться людей, которые подвергаются воздействию вибрации на протяжении нескольких лет, причем гораздо более мощной, чем вибрация смартфона. Эта болезнь проявляется в нарушениях работы опорно-двигательного аппарата, сердечной и нервной систем.

«На мой взгляд, не стоит опасаться вреда данного явления от своего смартфона. Однако, если человека оно сильно беспокоит, такой режим всегда можно отключить» — сказала специалист.

Что касается излучения, источаемого телефоном, его вред для организма не доказан, однако на всякий случай лучше не держать телефон возле головы.