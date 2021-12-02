Врач рассказала об особенностях проявления аллергии на холод

Холодовая аллергия — это повышенная иммунная реакция на так называемые холодовые белки — агглютинины. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Какими способами лечить эту аллергию, специалист сообщила в беседе с RT.

По словам Логиной, у каждого человека во время охлаждения в организме вырабатываются агглютинины. Эти белки являются необходимыми, поскольку осуществляют функцию терморегуляции при охлаждении. С ними также связано расширение или спазм сосудов. У некоторых людей может возникнуть аллергия на холодовые агглютинины также просто, как на безвредную пыльцу березы. Причем она может появиться не только во время мороза, но и при плюсовой температуре.

Некоторые люди страдают аллергией даже летом, например, при купании в водоемах.

«Разница между температурой атмосферного воздуха и водоема может спровоцировать даже анафилактический шок с потерей сознания у больного, поэтому это очень опасно для тех, кто страдает холодовой аллергией», — пояснила Логина.

Чаще всего подобная аллергия проявляется в виде отека, а при длительном пребывании на воздухе может возникнуть холодовая крапивница с зудом и жжением.

«Лечение холодовой аллергии проводится по методу аутолимфоцитотерапии. Это лечение собственными иммунными клетками, выделенными из небольшого количества крови пациента», — заключила специалист.