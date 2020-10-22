Врач рассказала об осенней аллергии

Симптомы аллергии, отметила врач, проявляются не только весной, но и осенью, с приходом холодов. Причем сам по себе холод не является аллергеном.

«Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном», — рассказала Рыжих.

Холодная погода может лишь усиливать воспалительную реакцию. Самые распространенные осенние аллергены — это плесневые грибы и пылевые клещи.

С началом дождей преобладают плесневые грибы. Их споры находятся в воздухе, в местах, где что-то гниет. И если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то подобную реакцию может вызвать и опавшая листва — как сама по себе, так и плесень, которая появляется на ней при гниении.

Когда наступает отопительный сезон, начинают активно размножаться пылевые клещи. У тех, кто страдает аллергией, контакт с ними проявляется в виде ринита и астмы, рассказала Рыжих.