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    22 октября 2020, 03:02

    Врач рассказала об осенней аллергии

    Кирилл Фролов

    Кашель и затрудненное дыхание могут быть признаками по меньшей мере 25 заболеваний, включая сезонную аллергию. Об этом радио Sputnik заявила врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих.
    Врач рассказала об осенней аллергии

    Симптомы аллергии, отметила врач, проявляются не только весной, но и осенью, с приходом холодов. Причем сам по себе холод не является аллергеном.

    «Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном», — рассказала Рыжих.

    Холодная погода может лишь усиливать воспалительную реакцию. Самые распространенные осенние аллергены — это плесневые грибы и пылевые клещи.

    С началом дождей преобладают плесневые грибы. Их споры находятся в воздухе, в местах, где что-то гниет. И если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то подобную реакцию может вызвать и опавшая листва — как сама по себе, так и плесень, которая появляется на ней при гниении.

    Когда наступает отопительный сезон, начинают активно размножаться пылевые клещи. У тех, кто страдает аллергией, контакт с ними проявляется в виде ринита и астмы, рассказала Рыжих.