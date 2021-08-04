Врач рассказала об опасных последствиях коронавируса

Главный врач городской поликлиники № 2 в Москве Наталья Шиндряева заявила о том, что коронавирус способен поражать практически все органы человека. В этом и заключается его основная опасность. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

«Поражаются не только легкие. Очень часто при COVID-19 страдают кровеносные сосуды, как следствие, все остальные органы испытывают кислородное голодание. Кроме того, в организме зараженного могут образоваться тромбы», — передала слова медика «Газета.ru».

Кроме того, вирус может сказаться на составе крови и на ее способности к свертыванию. В последствии человек может столкнуться с инфарктом и инсультом из-за закупорки сосудов.

Шиндряева напомнила о важности вакцинации. Она заявила, что в последнее время наблюдается прирост числа заболевших среди молодых людей.