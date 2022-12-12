Здоровье 12 декабря 2022, 11:04 Врач рассказала об опасности замены таблеток с йодом водорослями Врач Марина Берковская: не стоит употреблять водоросли на регулярной основе piqsels

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Йододефицит является весьма распространенным недугом среди большинства россиян. Многие люди устраняют нехватку йода при помощи водорослей, сообщила врач Марина Берковская в интервью «Москве 24».

По словам специалиста, ни в коем случае нельзя заменять прием йода в таблетках на водоросли. Главная опасность заключается в дозировках. Так, например, в случае с таблетками вещество усваивается организмом очень предсказуемо.

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Однако в разнообразных видах водорослей содержится разное количество органического вещества — это может привести как к переизбытку йода в организме, так и к его нехватке.

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Такие последствия очень опасны для функционирования щитовидной железы. Кроме того, врач отметила, что в водорослях могут содержаться вредные для здоровья тяжелые металлы — мышьяк, свинец, алюминий.