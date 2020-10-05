Врач рассказала об опасности лечения простуды картофельными ингаляциями

Педиатр Ирина Добрецова развеяла миф об эффективности лечения простуды «бабушкиными» способами. Некоторые из них могут принести вред здоровью, например ингаляции картофельными парами.

Большое число жителей России считает, что вылечить ОРВИ можно, если принять ударную дозу аскорбиновой кислоты. По словам врача, с помощью такого способа невозможно прекратить развитие болезни, пишет портал «Ридус».

«Вы можете ежедневно есть лимоны и другие цитрусовые, покупать биодобавки с витамином С или аскорбинку, но вероятность того, что вы подхватите вирус, будет такая же, как и у людей, не принимавших витамин С», — подчеркнула специалист.

Еще одним целебным методом в народе считается ношение на шее повязки с чесноком. Некоторые взрослые вспоминают, как в школе на уроках труда делали такие «кулоны». Как считает Добрецова, «амулет» работает только в том случае, если человек хочет отпугнуть собеседника.

Специалист пошутила, что чеснок можно носить при себе, чтобы другие люди соблюдали дистанцию в период распространения коронавируса. Еще одно распространенное в СССР лечение — ингаляции паром от сваренного картофеля. Педиатр подчеркнула, что делать это крайне опасно. Человек может заработать ожог слизистых. Она посоветовала держать детей от кипятка подальше.

Медик заключила, что лучшим способом профилактики респираторных заболеваний является мытье рук с мылом и избегание мест массового скопления людей.