Врач рассказала об опасности фурункулов

Различные воспаления на лице появляются у многих в осенне-зимний период. Некоторые из них могут привести к серьезным последствиям. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Фурункул — более глубокое и серьезное воспаление, чем обычный прыщ, однако их легко спутать на ранней стадии.

«Пальпаторно фурункул, во-первых, болезненный, очень сильно болезненный. Вокруг него уплотнения и покраснения. Это более глубокий уровень, нежели уровень обычной пустулы. Самостоятельно на первых порах обычный человек, возможно, и не отличит. Фурункул дальше дает глубокое поражение тканей с последующей температурой», — рассказала врач.

Руками лучше не трогать и не выдавливать никакие воспаления. Это может привести к ухудшению воспаления или к более серьезным последствиям. При появлении на лице фурункулов лучше обратиться к врачу.

«Если высыпания возникают в области носогубного треугольника — это самый неблагоприятный процесс. Так как идет отток в глубокие вены головы и возможен риск менингита», — предупредила Егорова.