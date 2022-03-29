Врач рассказала об опасности чрезмерного употребления витаминов и БАДов

Не стоит начинать употребление витаминов и БАДов без рекомендации врача. Таким мнением поделилась терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Оксана Серебрякова. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Переизбыток употребления витаминов может привести к нарушению работы ЖКТ, нервной системы, анемии, тошноте, аллергии и прочим негативным последствиям», — заметила медик.

Специалист подчеркнула, что перед назначением подобных препаратов врач должен изучить результаты анализов пациента, а также проверить его состояние. Дозу же важно подбирать индивидуально для каждого человека, передали «Известия».