Врач рассказала об опасности бессимптомного течения коронавируса

У бессимптомных носителей коронавируса отсутствуют признаки заражения инфекцией. Однако отсутствие симптомов не значит, что болезнь не проявит себя позже.

Об этом рассказала врач Ольга Михайлова в интервью «МК». Она подчеркнула, что последствия болезни у таких пациентов могут проявиться позже — в неприятном виде.

«Отсутствие клинических симптомов — это тоже болезненное состояние», — пояснила она.

Михайлова отметила, что иммунная система, которая нормально работает, хочет как можно быстрее уничтожить инфекцию и активно ей сопротивляется. Если пациент переносит коронавирус бессимптомно, видимой реакции нет — но это не значит, что заболевание не проявит себя позже.

Специалисты считают, что от 25 до 50 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией переносят ее бессимптомно. Для них болезнь ощущалась как сильная усталость. Кроме того, они отмечали легкую головную боль, першение в горле и небольшие боли в животе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество тяжелобольных пациентов в столице растет. Увеличивается также число москвичей, которые нуждаются в госпитализации, наблюдается и рост летальных исходов. РИА ФАН напомнило, что за последние сутки в Москве скончались 30 пациентов.