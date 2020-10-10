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    10 октября 2020, 02:49

    Врач рассказала об опасности бессимптомного течения коронавируса

    Нина Петлинова

    У бессимптомных носителей коронавируса отсутствуют признаки заражения инфекцией. Однако отсутствие симптомов не значит, что болезнь не проявит себя позже.
    Врач рассказала об опасности бессимптомного течения коронавируса

    Об этом рассказала врач Ольга Михайлова в интервью «МК». Она подчеркнула, что последствия болезни у таких пациентов могут проявиться позже — в неприятном виде.

    «Отсутствие клинических симптомов — это тоже болезненное состояние», — пояснила она.

    Михайлова отметила, что иммунная система, которая нормально работает, хочет как можно быстрее уничтожить инфекцию и активно ей сопротивляется. Если пациент переносит коронавирус бессимптомно, видимой реакции нет — но это не значит, что заболевание не проявит себя позже.

    Специалисты считают, что от 25 до 50 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией переносят ее бессимптомно. Для них болезнь ощущалась как сильная усталость. Кроме того, они отмечали легкую головную боль, першение в горле и небольшие боли в животе.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество тяжелобольных пациентов в столице растет. Увеличивается также число москвичей, которые нуждаются в госпитализации, наблюдается и рост летальных исходов. РИА ФАН напомнило, что за последние сутки в Москве скончались 30 пациентов.