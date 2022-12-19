Здоровье 19 декабря 2022, 16:38 Врач рассказала о высоких рисках возникновения рака при регулярном посещении солярия Посещение солярия может привести к развитию онкологических заболеваний

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Многие люди любят загар на коже, для этого они регулярно посещают солярий. Однако частые процедуры способны привести к возникновению самого злокачественного рака кожи - меланомы, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова в интервью Pravda.Ru.

По словам специалиста, в некоторых случаях, по назначению врачей, ультрафиолетовое воздействие несет пользу для организма. Но регулярное посещение солярия ради красивого оттенка кожи может быть очень опасно для здоровья и повышает риски возникновения рака кожи.

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Также ультрафиолетовое облучение в солярии абсолютно некотролируемо и способствует появлению пигментации, от которой очень трудно избавиться.

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Кроме того, врач подчеркнула, что от посещения солярия необходимо отказаться людям со светлой кожей.