Врач рассказала о вреде некачественных очков от солнца

Солнечные очки являются важным аксессуаром, позволяющим сохранять здоровье глаз. Именно поэтому нужно следить за их качеством. Об этом «Ридус» рассказала врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.

«Когда мы находимся на улице при ярком солнечном освещении, наши зрачки становятся маленькими. Это наша естественная защита, но ее не всегда достаточно. Поэтому для того, чтобы не было неприятных ощущений мы надеваем солнцезащитные очки, которые обязательно должны блокировать ультрафиолетовое излучение», сообщила врач.

Она добавила, что этот принцип создает ложное ощущение того, что наиболее темные очки лучше всего защищают нас от воздействия света. Однако это не так, предупредила врач-офтальмолог. Темные линзы без защиты от ультрафиолетового излучения позволят зрачку расширяться, что по итогу приведет к такому количеству излучения, которое не должно туда попадать. По словам медика, таким образом мы наносим вред нашим глазам. Она заключила, что долгое ношение таких очков может привести к развитию катаракты, ожогу сетчатки, повреждению роговицы и другим заболеваниям глаз.