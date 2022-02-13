Врач рассказала о важности самотестирования на COVID-19

В условиях высокой заболеваемости коронавирусом нужно чаще сдавать ПЦР-тесты. Кроме того, медики рекомендуют регулярно проводить самостоятельное тестирование. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Медик добавила, что новый штамм особенно заразен. Даже те носители, у которых нет никаких симптомов, могут распространить инфекцию на множество людей. Если человек обнаружил у себя признаки ОРВИ, ему нужно срочно сдать тесты на коронавирус. Если возможности обратиться в лабораторию нет, можно провести экспресс-тест самостоятельно. Особенно это может быть необходимо во время поездок, сообщило «РИА Новости».

«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», — сказала Ярцева.

Медик добавил, что нужно правильно проводить забор материала. Если при самотестировании пациент недостаточно глубоко погрузит в нос палочку, результат может оказаться неверным. Процедура обычно неприятная, к этому нужно быть готовым. Если результат оказался положительным, необходимо соблюдать режим самоизоляции и как можно скорее обратиться к врачу.