Врач рассказала о целительных свойствах меда

Мед является крайне полезным продуктом. Главной его особенностью является противовоспалительное действие. Таким мнением поделилась нутрициолог Екатерина Маркова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист отметила, что в первую очередь мед является не сладостью, а лекарством. Суточной нормой этого продукта является один грамм на килограмм веса, так как в меде содержится большое количество глюкозы и фруктозы, передало РИА ФАН.

«Мед обладает антибактериальным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, антитоксическим, тонизирующим свойствами. Микроэлементы меда находятся в наиболее подходящей для усвоения человеческим организмом форме», — заявила Маркова.

По словам медика, лучше приобретать мед только в сертифицированных магазинах. Самым биологически активным является мед северных пчел благодаря наивысшему содержанию высокоактивных ферментов.