Врач рассказала о способах улучшить пищеварение
Нутрициолог Степная заявила, что употребление двух яичных желтков улучшает пищеварение
Яйца являются крайне полезным продуктом для здоровья человека. Нутрициолог Ирина Степная посоветовала ежедневно употреблять два яичных желтка, чтобы улучшить работу пищеварения. Об этом сообщило РИА «Новости».
Специалист подчеркнула, что в такой еде содержится большое количество белка. Лучше всего использовать этот продукт в овощных, рыбных и мясных запеканках. Таким образом еда будет усваиваться в разы лучше. Этот способ будет полезен не только тем людям, которые стремятся похудеть, но и тем, кто уделяет внимание своему здоровью.
«Если вы хотите улучшить пищеварение и забыть об авитаминозе, добавляйте их в свой рацион», — заявила Степная.
Также яичный желток благотворно сказывается на скелете человека. Он способен укреплять кости. Лучше всего сочетать этот продукт с брокколи и сыром, передала «Экономика сегодня».
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