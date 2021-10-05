Врач рассказала о способах понизить давление без таблеток

Артериальное давление можно понизить без использования лекарственных препаратов. Таким мнением поделилась врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Об этом сообщила «Москва 24».

«Контрастный душ поможет немного снизить давление, если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, который плохо себя чувствует», — рассказала медик.

По ее словам, необходимо чередовать теплую и холодную воду. Эффективными в борьбе с высоким давлением могут быть также травяные сборы. При этом, если вы почувствовали себя плохо, стоит исключить тяжелые физические нагрузки, передала «Газета.ru».

«Например, это могут быть листья брусники, которые можно заваривать и пить в этот период вместо чая», — заключила врач.

Ранее атмосферное давление в Москве поднялось до 766 миллиметров ртутного столба, что стало максимальным значением с 2010 года. Это на 18–20 единиц выше нормы.

В свою очередь, врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, как метеозависимым людям подготовиться к подобным природным явлениям. По ее словам, важно не переживать из-за погодных условий. Нервное состояние может лишь ухудшить самочувствие.