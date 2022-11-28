28 ноября 2022, 15:56
Врач рассказала о самых полезных для пенсионеров приправах
Куркума, имбирь и лавровый лист улучшат здоровье пожилых людей
Люди в почтенном возрасте нуждаются в регулярной поддержке организма. Поддержать здоровье пожилых помогут три специи, сообщила диетолог Анжелика Дюваль в интервью "Москве24".
Избавиться от лишнего содержания солей в суставах поможет настой лаврового листа. По словам диетолога, имбирь способен благоприятно влиять на работу ЖКТ, проблемы с которым чаще всего возникают именно у пожилых людей.
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Кроме того, незаменимой специей в доме пенсионеров должна стать куркума - она способна снять любое воспаление.
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