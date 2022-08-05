Врач рассказала о самых необычных болезнях

Врач Светлана Багавиева перечислила Пятому каналу самые необычные заболевания, которые когда-либо были в истории человечества.

Существует так называемый «синдром чужой руки», когда одна рука не слушается и живет своей жизнью.

«Она может повторять действия другой руки, но она может и совершать совершенно иные действия, в том числе приносить увечья своему же хозяину», — указала Багавиева.

Другой редкий недуг — «Алиса в стране чудес», когда у человека искажается восприятие размеров предметов. Ему большое может казаться маленьким и наоборот.

«Дни.ру» написали, что есть еще синдром повышенной чувствительности к ультрафиолетовым лучам, он же «синдром вампира». При такой болезни воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу вызывает ожоги, поэтому человеку приходится ходить в закрытой одежде или в темное время суток.