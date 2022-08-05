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    05 августа 2022, 18:34

    Врач рассказала о самых необычных болезнях

    Артур Блянихов

    Врач Светлана Багавиева перечислила Пятому каналу самые необычные заболевания, которые когда-либо были в истории человечества.

    Существует так называемый «синдром чужой руки», когда одна рука не слушается и живет своей жизнью.

    «Она может повторять действия другой руки, но она может и совершать совершенно иные действия, в том числе приносить увечья своему же хозяину», — указала Багавиева.

    Другой редкий недуг — «Алиса в стране чудес», когда у человека искажается восприятие размеров предметов. Ему большое может казаться маленьким и наоборот.

    «Дни.ру» написали, что есть еще синдром повышенной чувствительности к ультрафиолетовым лучам, он же «синдром вампира». При такой болезни воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу вызывает ожоги, поэтому человеку приходится ходить в закрытой одежде или в темное время суток.