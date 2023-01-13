Здоровье 13 января 2023, 15:34 Врач рассказала о процессах, которые происходят в организме при отказе от сахара Человек может стать более агрессивным в период отказа от сладостей freepik

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О вреде сахара знают большинство россиян, однако далеко не каждый готов так легко убрать его из рациона. К тому же при отказе от всего сладкого человек столкнется с множеством различных трудностей, сообщила диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко сайту «Газета.ru».

По словам специалиста, отказаться от сахара порой очень трудно, ведь он вызывает сильнейшую зависимость у людей. Так, около 74% всех продуктов содержат добавленный сахар. Если же человек все же решился отказаться от этой вредной добавки, то его могут ждать неприятные симптомы ломки.

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Как сообщил сайт Utro.ru, при отказе от сахара у человека может появиться головная боль и чрезмерная раздражительность. Также может наблюдаться и агрессивное поведение. Отмечается, что такие симптомы пройдут спустя две-три недели после полного отказа от сладостей.

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