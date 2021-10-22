Врач рассказала о продукте, с помощью которого можно похудеть

Людям, которые следят за своей фигурой, а также мечтают сбросить лишние килограммы, нужно есть тыкву. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.

По ее словам, этот продукт является низкокалорийным. Тыква способна дополнить кашу, выпечку, мясные блюда и, тем самым, уменьшить калорийность любимых блюд. Полезные свойства тыквы обусловлены ее составом.

«Тыква богата пищевыми волокнами. В ней высокое содержание каротиноидов, предшественников витамина А, около 30% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 граммах. Тыква богата кремнием, в ней практически 100% от суточной нормы потребления (этого элемента, — ред.) содержится в 100 граммах. Это элемент, который необходим для прочности наших костей, суставов, связок», — уточнила диетолог.

Тыкву используют даже в лечебном питании, так как она практически не имеет противопоказаний. По словам врача, это может быть лишь индивидуальная непереносимость или аллергия на отдельно взятые компоненты. Тыкву хорошо есть тем людям, которые имеют проблемы с пищеварением.

При выборе тыквы нужно обращать внимание на целостность кожуры плода, поскольку микротрещины способны ускорять порчу плода.