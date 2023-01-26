Здоровье 26 января 2023, 19:04 Врач рассказала о причинах появления заедов на губах Нарушение обмена веществ в организме может являться причиной появления заедов на губах

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Заеды возникают при воспалительном процессе слизистой оболочки поверхности губ. О причинах их появления и правилах лечения рассказал дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, основными причинами появления корки возле губ являются нарушения в обмене веществ и патологии внутренних органов.

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При лечении заедов очень важно устранить любые контакты с поврежденными участками кожи, избавиться от них также способны кортикостероидные мази.