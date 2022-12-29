Здоровье 29 декабря 2022, 19:10 Врач рассказала о правилах, которые необходимо соблюдать при употреблении алкоголя Врач Елена Соломатина: не стоит понижать и повышать градус freepik

Читать 360tv в

Большинство россиян не привыкли отказывать себе при праздновании Нового года в употреблении хоть и вредной, но такой вкусной еды. С алкоголем дела обстоят точно так же, об определенных правилах за новогодним столом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с Pravda.Ru.

По словам специалиста, не стоит в новогоднюю ночь повышать или же понижать градус спиртного. Если человек выпивает крепкий алкоголь, а затем переходит на игристое шампанское, то это может негативно сказаться на общем самочувствии.

Реклама

Также врач напомнила о важности закусывания при употреблении крепких спиртных напитков. Отлично справятся со сдерживанием всасывания алкоголя холодец и салат с картофелем.

Реклама