Здоровье 27 января 2023, 13:01 Врач рассказала о последствиях перехода на растительное питание Полное исключение продуктов животного происхождения грозит риском развития анемии

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Полный переход исключительно на растительно питание кроет в себе как положительные стороны, так и отрицательные. О последствиях такого питания рассказала диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, рацион, состоящий из растительной пищи, способен нормализовать артериальное давление и понизить уровень холестерина. Однако полный отказ от продуктов животного происхождения может грозить рисками развития анемии и остеопороза.

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Как сообщил сайт kp.ru, людям рекомендуется соблюдать баланс и не придерживаться исключительно растительного рациона питания.