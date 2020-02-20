Врач рассказала о популярных в России способах контрацепции

Отмечается, что 5-8% женщин, использующих гормональную контрацепцию, принимают препараты с лечебной целью, а остальные — чтобы избежать нежелательной беременности.

Самым популярным остается барьерный метод контрацепции — с помощью презерватива. Им пользуются 60% женщин репродуктивного возраста.

По данным компании DSM Group, за последние три года в России на 7,3% упали продажи гормональных средств контрацепции.

Наибольшей популярностью такие препараты пользуются в Москве. Здесь продается 12,5% всех упаковок гормональных контрацептивов. На втором месте находится Санкт-Петербург (6,1%). Следом идет Московская область (5,9%), Свердловская область (3,2%) и Краснодарский край (3%).

Меньше всего препаратов для гормональной контрацепции продается в Ненецком (0,06%) и Чукотском (0,07%) автономных округах.

Отмечается также высокое число абортов в стране. За 2018 год их зафиксировано более 600 тысяч.

Любовь Ерофеева отметила, что гормональные контрацептивы являются на сегодняшний день самым надежным средством. Их эффективность близка к 100%. При этом надежность презерватива составляет лишь более 80%.

«Прием правильно подобранных гормональных пероральных контрацептивов — замечательный способ предохранения. Они в целом оказывают положительное действие на женский организм. Например, улучшают состояние кожи, волос, ногтей. Но такие препараты подходят только дисциплинированным женщинам. Таблетки принимаются строго по режиму, его нарушение грозит серьезными проблемами. В том числе — нарушением менструального цикла», — рассказала врач.

Она напомнила, что принимать гормональные контрацептивы нельзя женщинам с тромбозами, заболеваниями почек и печени, а также доброкачественными и злокачественными опухолями. Также другие способы предохранения следует выбрать женщинам старше 35 лет, курящим и имеющим лишний вес.

Гинеколог Дмитрий Бурьяк отметил, что у части женщин гормональная контрацепция снижает уровень либидо. Это говорит о неправильном подборе препарата.