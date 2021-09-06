Врач рассказала о пользе арбузов для пожилых людей

Арбузы особенно полезны для людей старшего возраста. Об этом, а также о том, каким категориям пожилых людей их все же нужно есть с осторожностью, «Газете.ru» рассказала врач-диетолог Полина Королева.

Дело в том, что в старшем возрасте организм нуждается в большем количестве жидкости, обезвоживание получить гораздо проще, чем молодым людям. Именно поэтому арбузы полезны для старшего поколения — в них содержится большое количество воды.

При этом слишком много за раз лучше все же не съедать, чтобы не растягивать стенки желудка.

«Особенно это актуально для пожилых людей с висцероптозом (опущением внутренних органов)», — сказала врач.

Также с осторожностью к арбузам стоит относиться людям, страдающим диабетом II типа, поскольку в этой ягоде очень высокое содержание сахара.