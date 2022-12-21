Здоровье 21 декабря 2022, 18:15 Врач рассказала о полезных жирах, которые необходимы организму Морская рыба содержит много полезных жиров

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Хороший рацион должен содержать углеводы, белки и жиры. Однако последние способны увеличивать уровень «плохого» холестерина в крови, поэтому необходимо употреблять в пищу только полезные жиры, сообщил сайт medicalxpress.

Злоупотребление пальмовым маслом вредит работе сердца и печени, так как в нем содержится большое количество насыщенных жиров.

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По данным сайта «Ридус», полезными мононенасыщенными жирами обладает оливковое масло. Также рекомендуется заменить жирную пищу на богатую омега-3 морскую рыбу.

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