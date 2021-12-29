Врач рассказала о полезных свойствах гранатового сока

С помощью гранатового сока можно избавиться от усталости, которая возникает зимой при недостатке полезных веществ. Таким мнением поделилась врач Ольга Малиновская. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Доктор Питер».

Гранат обладает большим количеством витаминов. В него входят витамин B, витамин C, а также необходимое организму железо. По этой причине сок граната, а также этот фрукт крайне рекомендуется употреблять при авитаминозе.

Еще одним полезным фруктом является хурма благодаря содержащимся в ней витаминам группы A, B и C, а также железа, кальция и йода. Это продукт можно есть как самостоятельно, так добавлять в состав десертов и других блюд.