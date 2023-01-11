Здоровье 11 января 2023, 18:42 Врач рассказала о первой помощи при возникновении признаков обморожения Врач Татьяна Егорова: не стоит размораживать участки тела горячей водой

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В период сильных морозов наша кожа становится очень уязвимой, возникают риски обморожения. О том, как самостоятельно помочь коже при первых признаках неприятного повреждения, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, на обмороженный участок кожи необходимо приложить сухое тепло. Для этого можно взять любой кусок ткани и прогреть его на батарее.

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Ни в коем случае нельзя прогревать обмороженные участки горячей водой. Лучше всего при возникновении первых признаков повреждений кожи обратиться к врачу.

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