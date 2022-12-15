15 декабря 2022, 15:27
Врач рассказала о необходимых лекарствах в новогодней аптечке
Врач Людмила Лапа: лекарства от отравления необходимы в новогодней аптечке
Поддержать организм и избавиться от различных недугов в период новогодних праздников помогут специальные лекарства. О самых необходимых из них рассказала врач Людмила Лапа в беседе с «Москвой 24».
По мнению специалиста, в домашнюю аптечку в период новогодних праздников необходимо добавить средства от отравления, противовирусные и антигистаминные препараты.
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Также врач посоветовала запастись лекарствами на случай простудных заболеваний.
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