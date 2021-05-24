Врач рассказала о негативном влиянии хронического тонзиллита
Отоларинголог Ольга Мальченко предупредила, что негативные последствия на весь организм может оказывать воспаление миндалин (хронический тонзиллит). Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».
По словам врача, при хроническом тонзиллите изменяется структура и анатомия миндалин. В них могут жить бактерии, которые вырабатывают токсины и способны разрушить суставы, сердце, почки и щитовидку. Мальченко порекомендовала пройти обследование, чтобы установить вероятный риск развития таких осложнений.
«Если риск развития по этим показателям высокий, то их (миндалины — прим. ред.) удаляют, несмотря на то, что они могли вообще никогда не воспаляться», — добавила собеседница издания.