Здоровье 17 января 2023, 15:39 Врач рассказала о лучших продуктах для восстановления печени после новогодних застолий Куркума поможет организму вывести «плохой» холестерин

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Новогодние каникулы не обходятся без большого количества праздничных застолий с огромным разнообразием вкусных блюд. О продуктах, которые восстановят работу печени после праздников, рассказала специалист по психологии питания Дарья Валентинова в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам специалиста, лучшими продуктами для восстановления печени являются куркума и шпинат. Они выводят из организма токсины и «плохой» холестерин.

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Как сообщило РИА ФАН, повлиять на снижение рисков возникновения цирроза печени также способен красный грейпфрут.

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