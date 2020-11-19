Врач рассказала о главном средстве по уходу за руками в пандемию

Постоянное использование медицинских перчаток и антисептиков вызывает сухость кожи, в результате чего она трескается и воспаляется. По словам специалиста, после каждой обработки кожи рук обеззараживающим веществом на ладони нужно наносить эмоленты — специальные косметические продукты. Они содержат смягчающие, увлажняющие и регенерирующие компоненты.

Такими средствами могут быть кремы, лосьоны, мази и заменители мыла. Чаще всего они продаются в аптеках. Как правило их используют с лечебной целью при атоническом дерматите. Добрецова отметила, что в современных условиях эмоленты можно применять и для здоровой кожи. Благодаря этому снизится риск присоединения вторичной инфекции.

«Особенно это актуально сейчас, когда поменялся сезон, наступили холода. Из-за низких температур и ветра кожа становится еще более сухая и раздраженная. А антисептик ее портит еще больше», — пояснила врач.

Она уточнила, что допустимым временем пребывания в перчатках является 15–20 минут. После этого их нужно снять, обработать кожу и поменять на новые.