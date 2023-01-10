Здоровье 10 января 2023, 15:25 Врач рассказала, о чем сигнализируют постоянно холодные руки и ноги Излишняя мерзлявость может указывать на проблемы в работе нервной системы freepik

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У некоторых людей даже в теплом помещении всегда замерзают руки и ноги. Такая чрезмерная мерзлявость у человека может говорить о серьезных нарушениях и сбоях в работе всего организма, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко сайту «ФедералПресс».

По словам специалиста, холодные руки и ноги могут являться определенной особенность вегетативной нервной системы человека. Именно поэтому некоторым людям постоянно холодно, а другим — жарко. В случае, когда чрезмерная мерзлявость раньше никак не проявлялась и появилась внезапно, следует незамедлительно обратиться за помощью специалиста.

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Такие симптомы могут указывать на проблемы в работе щитовидной железы и сигнализировать о развитии анемии. Врач посоветовала сдать анализы и проверить сосуды при появлении первых признаков мерзлявости.

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