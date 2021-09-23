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    23 сентября 2021, 13:04

    Врач рассказал, на что могут указывать «больные глаза»

    Полина Гребенщикова

    Простудные заболевания часто сопровождаются покраснением, сухостью, нездоровым блеском глаз. Эти симптомы могут проявиться даже раньше всех остальных, рассказала радио Sputnik врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

    Врач рассказал, на что могут указывать «больные глаза»

    «Вроде человек активен, делает какую-то работу, а ему говорят, что он не очень хорошо выглядит, у него „больные глаза“. Это бывает довольно часто, появляется некий блеск. Он бывает, когда у человека достаточно тяжелое состояние, токсическое отравление или вирусное заболевание, температура повышается. Это связано с тем, что увеличивается слезоотделение. В этом состоянии бывают болезненные ощущения, чувство „песка“ в глазах, тяжесть, усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза раздражаются от всего», — сказала врач.

    Если при простуде в глазах чувствуется сухость, жжение или просто дискомфорт, лучше облегчить на них нагрузку — временно отказаться от чтения, компьютеров, гаджетов, дать глазам отдохнуть.

    «Если глаз красный, кровоизлияние уже произошло, бесполезно капать капли или пытаться заложить мази, должно пройти время, и оно само „рассосется“. Людям, у которых это встречается часто, надо укреплять сосудистую систему, принимать препараты, которые препятствуют ломкости сосудов. Это витамины, в частности, витамин С», — добавила Лещенко.