Врач рассказал, на что могут указывать «больные глаза»

Простудные заболевания часто сопровождаются покраснением, сухостью, нездоровым блеском глаз. Эти симптомы могут проявиться даже раньше всех остальных, рассказала радио Sputnik врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

«Вроде человек активен, делает какую-то работу, а ему говорят, что он не очень хорошо выглядит, у него „больные глаза“. Это бывает довольно часто, появляется некий блеск. Он бывает, когда у человека достаточно тяжелое состояние, токсическое отравление или вирусное заболевание, температура повышается. Это связано с тем, что увеличивается слезоотделение. В этом состоянии бывают болезненные ощущения, чувство „песка“ в глазах, тяжесть, усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза раздражаются от всего», — сказала врач.

Если при простуде в глазах чувствуется сухость, жжение или просто дискомфорт, лучше облегчить на них нагрузку — временно отказаться от чтения, компьютеров, гаджетов, дать глазам отдохнуть.

«Если глаз красный, кровоизлияние уже произошло, бесполезно капать капли или пытаться заложить мази, должно пройти время, и оно само „рассосется“. Людям, у которых это встречается часто, надо укреплять сосудистую систему, принимать препараты, которые препятствуют ломкости сосудов. Это витамины, в частности, витамин С», — добавила Лещенко.