Здоровье 18 ноября 2023, 22:53 Врач рассказала, кому строго нельзя есть горох Аллерголог Парецкая: горох нельзя есть людям, страдающим от колита и геморроя Freepik

Читать 360tv в

В горохе содержится много пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме. Переизбыток этого вещества приводят к болям в суставах, подагре и камням в почках. Об этом сообщила врач-аллерголог, иммунолог Елена Парецкая для Doctorpiter.ru.

«Поэтому его нужно ограничивать в пожилом возрасте и на фоне нарушений обмена пуринов. Осторожно нужно добавлять горох в пищу людям, страдающим от нефритов и обострения патологий пищеварения — холецистита, язвенной болезни», — заявила она.

Реклама

Специалист отметила, что злоупотребление горохом опасно для людей, которые страдают от тромбоза поверхностных вен. В том числе его следует исключить из рациона пациентам с колитом, геморроем и синдромом раздраженной кишки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что помидоры обладают повышенной кислотностью и раздражают пищеварительную систему. Она не рекомендовала их есть людям с проблемами ЖКТ, гастритом, язвой желудка и болезнями печени.

По ее словам, эти овощи содержат много щавелевой кислоты. Также не стоит употреблять зеленые помидоры, потому что в них есть ядовитое органическое соединение соланин.