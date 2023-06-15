Здоровье 15 июня 2023, 22:03 Врач рассказал, кому стоит отказаться от употребления зеленого лука Людям с болезнями ЖКТ посоветовали отказаться от употребления зеленого лука

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Зеленый лук является очень полезным продуктом, однако употреблять его можно далеко не всем. Neva.Today рассказала о том, кому стоит ограничить употребление этого продукта.

В составе лука присутствуют витамины групп А, В, С, калий, кальций и цинк. Он значительно снижает риск развития кальция и стоматита. Однако от его употребления стоит отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и астмой.