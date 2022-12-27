Здоровье 27 декабря 2022, 15:16 Врач рассказала, кому противопоказаны мандарины Мандарины противопоказаны людям с язвой желудка

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Мандарины являются одними из самых любимых россиянами новогодних фруктов. Однако людям с определенными заболеваниями употреблять их в пищу противопоказано, сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, эти фрукты не рекомендуется есть людям с язвой желудка, острым нефритом и гепатитом. Также злоупотреблять мандаринами не стоит людям с сахарным диабетом.

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Врач порекомендовала не есть эти фрукты натощак и не употреблять их за новогодним столом в большом количестве.

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