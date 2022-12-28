Здоровье 28 декабря 2022, 14:27 Врач рассказала, кому противопоказана вяжущая хурма Хурму лучше не давать детям до трех лет freepik

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В вяжущей хурме могут содержаться вредные для организма танины. Употребление этого фрукта некоторым людям противопоказано, сообщила диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, в хурме содержится большое количество вредных для здоровья танинов, которые придают фрукту вяжущий эффект. Такая хурма противопоказана людям с нарушением глотания. Нежелательно давать фрукт и детям до трех лет.

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Также людям с сахарным диабетом нельзя увлекаться чрезмерным употреблением вяжущей хурмы. При соблюдении определенной дозировки есть фрукт можно, однако лучше всего употреблять его в качестве десерта после полноценного обеда. Также хурма отлично сочетается с орехами, которые способны регулировать скачки сахара в крови.

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