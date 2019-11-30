Врач рассказала, кому противопоказана красная икра

По словам доктора, красная икра содержит множество полезных веществ, среди которых витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, включая омега-3. Но в то же время, икра лососевых содержит в больших количествах соль и холестерин, которые вредны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим от повышенного давления, отметила Соломатина.

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Врач отметила, что икра укрепляет иммунитет, поэтому нередко ее приносят пациентам в больницу. Соломатина подчеркнула, что если речь идет об отделении кардиологии, то перед тем, как принести такой гостинец, необходимо посоветоваться с лечащим врачом.

В качестве консерванта для красной икры используется бензоат натрия Е211, рассказала врач-диетолог, который в свою очередь может навредить тем, кто страдает астмой или дерматитом. Кроме того, этот консервант может являться аллергеном. Соломатина рассказала, что качественная икра имеет плотную жирноватую массу, состоящую из отдельных зерен, которые лопаются при раскусывании. При этом, оболочка икринок не должна быть похожа на сухую пленку, а сам деликатес не должен быть вязким, с поврежденными зернами.

Также врач призвала не есть красную икру каждый день, так как это может стать причиной избытка витаминов.

«Не надо есть ее ложками. Намажьте на кусочек зернового хлеба чайную ложку икры и съешьте, этого достаточно! В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек, больше потреблять не стоит», — заключила Соломатина.