Врач рассказала, кому не стоит есть кальмары

Кальмар является сильным аллергеном, поэтому употребление этого продукта может быть противопоказано некоторым людям. Таким мнением поделилась врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с LIFE.

Врач предупредила, что основной составляющей кальмара является белок. При чем некоторые люди страдают от непереносимости этого вещества.

«Если однажды встреча с этим белком была и человек как-то занемог, может быть, не было выражено какой-то сильной аллергической реакции, но было неважное самочувствие, то повторная встреча с таким продуктом может дать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока», — рассказала специалист.

Она предупредила, что в пище должно быть разнообразие. Нельзя злоупотреблять мясом кальмара. Королева подчеркнула, что иммунитет может не сразу среагировать на продукт. Однако спустя время могут образовываться проблемы с щитовидной железой, с суставами или с кожей.