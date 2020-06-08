Врач рассказала, когда можно прививать переболевших коронавирусом детей

Никаких особых ограничений на прививки для детей, перенесших COVID-19, нет. Их можно ставить уже спустя одну или две недели после выздоровления.

Главный врач детской городской поликлиники № 110 в Москве Эльмира Каширина отметила, что дети в основном переносят коронавирус в легкой форме. Поэтому врачи соблюдают те же правила, что и при ОРВИ.

«После того, как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно одну-две недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки», — сказала РИА «Новости» Каширина, которая также является главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи детскому населению в столице.

Так она ответила на вопрос о том, опасно ли в этом сезоне делать прививки детям, которые переболели коронавирусной инфекцией. Врач подчеркнула, что нет никаких ограничений и противопоказаний, связанных с 2019-nCoV.

Также Каширина добавила, что в Москве пошла на спад «мода» отказываться от детских прививок. Медикам удается переубеждать родителей, которые скептически относятся к вакцинации.